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Замгубернатора Челябинской области: введём в эксплуатацию 10 крытых катков

Замгубернатора Челябинской области: введём в эксплуатацию 10 крытых катков
Хоккей / КХЛ

Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин прокомментировал презентацию национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

«Хотелось бы выразить признательность Федерации хоккея России за организацию в Челябинске презентации. Это совершенно новый уровень методологического и научного подхода к развитию хоккея. Для Челябинской области хоккей – спорт номер один. Мы серьёзно занимаемся развитием хоккейной инфраструктуры: в ближайшие несколько лет будет введено в эксплуатацию порядка десяти крытых катков с искусственным льдом, а также введен новый объект – Центр олимпийской подготовки по хоккею», — приводит слова функционера официальный сайт Федерации хоккея России.

В Челябинске прошла презентация программы «Красная машина»
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