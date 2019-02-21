Замгубернатора Челябинской области: введём в эксплуатацию 10 крытых катков

Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин прокомментировал презентацию национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».



«Хотелось бы выразить признательность Федерации хоккея России за организацию в Челябинске презентации. Это совершенно новый уровень методологического и научного подхода к развитию хоккея. Для Челябинской области хоккей – спорт номер один. Мы серьёзно занимаемся развитием хоккейной инфраструктуры: в ближайшие несколько лет будет введено в эксплуатацию порядка десяти крытых катков с искусственным льдом, а также введен новый объект – Центр олимпийской подготовки по хоккею», — приводит слова функционера официальный сайт Федерации хоккея России.

В Челябинске прошла презентация программы «Красная машина»