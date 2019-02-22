Раисов — о Чечне: у нас теперь все за московское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Аслан Раисов рассказал об адаптации к КХЛ и о травме, полученной в матче с «Йокеритом». Раисов является первым чеченским хоккеистом в истории лиги.

«Не легко, но и не долго проходила адаптация! Я сразу заработал несколько очков, в тех моментах хорошо партнёры открывались, в хоккее это очень много значит! А вообще всегда можно лучше сыграть и больше баллов набрать.

Травма? Момент в принципе хоккейный. Но если игрок «Йокерита» сделал это нарочно, я не представляю, что у него в голове. Борьба борьбой, но соперника надо уважать. А надо и на льду людьми оставаться. Ведь так любой может разогнаться и в спину врезать, это совсем не сложно. Что тут красивого? Чистый эффектный силовой — вот это красиво, а так… Не по-спортивному. Но если всё случайно вышло — совсем другой разговор. Хотя в любом случае в ответ на грубость будем «Йокерит» победами огорчать.

Следят ли на родине за моими успехами? Многие и раньше это делали. И молодёжь, и люди постарше. А после того как я перешёл в КХЛ, болельщиков резко прибавилось. Чувствую, что намного больше людей хоккей смотрят. Теперь все за «Динамо» у нас!" — цитирует Раисова официальный сайт московского «Динамо».