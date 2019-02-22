«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Металлург» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Металлург»:



Загидулин (Шашков)

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Булирж;

Дронов — Рылов, Любимов — Шор — Варфоломеев;

Васильев, Платонов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Яруллин — Манухов, Зарипов — Ландер — Азеведу;

Постма — Юдин, Воронков — Основин — Лукоянов;

Батыршин — Лямкин, Ткачёв — Михеев — Галиев;

Абросимов, Глухов — Свитов — Клинкхаммер.



Победитель матча займёт третье место в Восточной конференции и встретится с «Салаватом Юлаевым» в первом раунде плей-офф.

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