«Металлург» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Металлург»:
Загидулин (Шашков)
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Береглазов — Матушкин, Пакаринен — Расмуссен — Булирж;
Дронов — Рылов, Любимов — Шор — Варфоломеев;
Васильев, Платонов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Яруллин — Манухов, Зарипов — Ландер — Азеведу;
Постма — Юдин, Воронков — Основин — Лукоянов;
Батыршин — Лямкин, Ткачёв — Михеев — Галиев;
Абросимов, Глухов — Свитов — Клинкхаммер.
Победитель матча займёт третье место в Восточной конференции и встретится с «Салаватом Юлаевым» в первом раунде плей-офф.
«Металлург» — «Ак Барс»: стали известны составы команд