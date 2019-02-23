Дюшейн попросит «Коламбус» не менять Панарина

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн поделился впечатлениями от выигранного матча с «Оттавой Сенаторз» (3:0). Напомним, хоккеист дебютировал в составе «мундиров» игрой против клуба, из которого его обменяли за несколько часов перед началом встречи.



«С Панариным и Аткинсоном было интересно. С ума сойти, что при всех шансах нам сегодня не удалось забить в равных составах. У нас многое получалось. В начале мы попали в штангу, потом была перекладина в большинстве. Но в целом мы действовали отлично, и будем только прибавлять», — приводит слова канадского нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Также Дюшейн сказал, что будет просить «Коламбус» оставить россиянина в составе до конца сезона, потому что они играют в похожей манере и ему «нравится его акцент».



«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19