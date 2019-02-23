Хартли: жалею, что не приехал в Россию раньше, боялся сюда ехать

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли выразил сожаление, что раньше отказывался от предложений поработать в России.



«Я получаю удовольствие от времени, которое провожу здесь. Единственное, о чем жалею, что не приехал раньше. Честно говоря, я боялся ехать в Россию. В Северной Америке зачастую рисуют нелицеприятные портреты в отношении России, и я был не очень хорошего мнения о самолётах, еде, зарплатах. Мне поступало четыре или пять предложений от российских клубов, и каждый раз переговоры не длились долго – я вежливо отказывался. Но однажды я поговорил с Ильей Ковальчуком, и он мне сказал: «Попробуй, тебе понравится. Всё не так страшно, как кажется»», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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