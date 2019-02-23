Гарипов: я до последнего пытался вернуться на лёд, но операция была неизбежна

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов прокомментировал тот факт, что он пропустит матчи плей-офф.



«Я благодарю всех болельщиков за понимание и поддержку в этом году. Мне жаль, что я не смогу быть вместе с командой в решающей части сезона, несмотря на моё большое желание. Я до последнего момента пытался вернуться на лёд, однако нынешнее состояние не позволило это сделать, операция, к сожалению, оказалась неизбежна.



Совместно с врачами мы пытались обойтись без хирургического вмешательства, но ситуация не менялась в лучшую сторону, из-за чего было принято совместное решение об операции. Верю, что с помощью всевышнего преодолею эту ситуацию и, дай бог, стану сильнее. За каждой тягостью наступает облегчение.



Спасибо докторам клуба, тренерскому штабу и партнёрам за постоянную поддержку. Сейчас же все мои мысли и молитвы с командой, перед ребятами стоит непростая задача – наступают важные матчи. Буду болеть за команду вместе со всеми», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов не сыграет в плей-офф