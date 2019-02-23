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«Авангард» представил концепцию плей-офф «Борода надежды»

«Авангард» представил концепцию плей-офф «Борода надежды»
Хоккей / КХЛ

ХК «Авангард» представил совместную концепцию оформления матчей плей-офф.

Концепция получила название "#БородаНадежды". Давняя традиция хоккеистов не бриться по ходу игр плей-офф нашла выражение в необычных визуальных решениях. На изображениях лидеры команды показаны с бородой необычной формы: в виде кулаков, мускулов или щупалец. Это подчёркивает самый серьёзный настрой «ястребов» на долгую борьбу за Кубок Гагарина. Клуб планирует выпускать специальную клубную атрибутику с фирменными патчами плей-офф, а также использовать их во всех коммуникациях. Помимо этого будут запущены несколько специальных активностей и конкурсов для болельщиков с тематикой бород.

«Авангард» начнёт выступление в плей-офф КХЛ 25 февраля. Соперник «ястребов» в первом раунде – казанский «Ак Барс».

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