Вратарь «Филадельфии» Харт пропустит не менее пяти матчей из-за травмы

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт не поможет команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.



20-летний вратарь выбыл из строя как минимум на 10 дней из-за травмы нижней части тела. Таким образом, хоккеист пропустит игру «Стадионной серии» с «Питтсбург Пингвинз», которая состоится в ночь с 23 на 24 февраля мск. Кроме того, он не поможет команде ещё в четырёх матчах, включая три игры с соперниками по дивизиону. Вратарь пропустит матчи с «Баффало Сэйбрз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс».



В этом сезоне Харт провёл 22 игры в регулярном чемпионате. Он одержал 13 побед, пропуская в среднем за матч по 2,79 шайбы и отражая 91,7% бросков.



Неделю назад «лётчики» выменяли у «Эдмонтон Ойлерз» 31-летнего вратаря Кэма Тальбо. Взамен «нефтяники» получили голкипера Энтони Столарза.

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