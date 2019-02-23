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Каллен: Малкин — одно из главных орудий «Питтсбурга»

Каллен: Малкин — одно из главных орудий «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен оценил игру российского форварда команды Евгения Малкина. В нынешнем сезоне уроженец Магнитогорска провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 62 (18+44) очка.

«Разумеется, Джино — одно из наших главных орудий, один из топовых парней, и видеть его таким, как сейчас, просто здорово. Необходимо, чтобы он продолжал в том же духе», — приводит слова Каллена официальный сайт НХЛ.

В ночь с 23 на 24 февраля мск «пингвины» проведут выездной матч «Стадионной серии» с «Филадельфией Флайерз». Встреча пройдёт на открытом воздухе, её примет арена Lincoln Financial Field. Это всего второй матч под открытым небом под эгидой НХЛ, который будет проходить в Филадельфии.

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