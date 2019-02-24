«Питтсбург» после травмы Летанга больше двух периодов играл в четыре защитника

«Филадельфия Флайерз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене Lincoln Financial Field» в Филадельфии и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

В конце первого периода форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс провёл жёсткий силовой приём против защитника «Пингвинз» Брайана Дюмулина. Игрок «Питтсбурга» несколько минут пролежал неподвижно на льду, однако сам смог подняться и уехать на скамейку запасных. В игру Дюмулин уже не вернулся.

Отомстить за партнёра взялся защитника «Пингвинз» Крис Летанг, ему в оппоненты достался молодой Шейн Гостисбер. В драке победил более молодой защитник «Флайерз», а Летанг, получив травму, также отправился за медицинской помощью. По итогам инцидента «Питтсбург» остался с четырьмя защитниками и в таком составе был вынужден доигрывать оставшиеся 43 минуты.