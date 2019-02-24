Бобровский — о двух шат-аутах кряду: стараюсь работать на максимуме каждый день

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0).

«Просто стараюсь работать на максимуме каждый день. И ты не знаешь, каким будет результат. Мне кажется, сегодня команда играла отлично. Как и вчера», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Статистика Сергея Бобровского в регулярном сезоне НХЛ-2018/19

Российский вратарь вышел в лидеры по количеству сухих матчей (17 игр) за последние три сезона, превзойдя результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (16 шат-аутов).

Бобровский стал первым вратарём в истории «Коламбуса», кому удалось оформить шат-ауты в двух матчах, проходивших в течение двух дней подряд.