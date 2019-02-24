Ворачек: не верил, что «Филадельфия» победит «Питтсбург»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ) признался, что не верил в подобный результат.

«Это, пожалуй, самая большая победа в году. После поражения уходить отсюда было бы тяжело. Если честно, не верил, что мы победим, хоть так и неправильно говорить», — цитирует Ворачека официальный сайт НХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Флайерз» Клод Жиру. Самым результативным игроком встречи стал Ворачек, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер «Филадельфии» Брайан Эллиотт отразил 40 бросков из 43.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 17 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и забросил шайбу. Защитник хозяев Иван Проворов закончил матч с показателем полезности «-2».