Зинэтула Билялетдинов пропустил тренировку «Ак Барса»

«Ак Барс» провёл открытую тренировку в «Татнефть Арене» перед началом четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Авангардом».

Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов пропустил тренировку, сообщает «Спорт Бизнес Online». Отмечается, что Билялетдинов пропустил занятие на льду из-за простуды.

Первые матчи серии пройдут 25 и 27 февраля в Балашихе. В Казани команды сыграют 1 и 3 марта.

Вратари: Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков, Иван Акмурзин

Зелёные: Пол Постма – Андрей Педан, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведу

Красные: Никита Лямкин – Роман Абросимов, Владимир Ткачёв – Вячеслав Основин – Михаил Глухов

Оранжевые: Альберт Яруллин – Андрей Марков, Артём Лукоянов – Артём Михеев – Алексей Потапов, Данис Зарипов

Синие: Роман Манухов – Дмитрий Юдин, Роб Клинкхаммер – Александр Свитов – Станислав Галиев