«Это всё, на что они способны». Щитов — об игре «Эдмонтона» в четвёртом матче финала КС

Известный в прошлом защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов заявил, что разгромное поражение «Флориды Пантерз» от «Эдмонтон Ойлерз» (1:8) в четвёртом матче финала плей-офф НХЛ не помешает «пантерам» завоевать Кубок Стэнли.

«Наблюдаю за этой серией. «Флорида» выглядит предпочтительнее. Думаю, она выиграет кубок. Конечно, бывают провалы и ошибки, много «Эдмонтон» забил в четвёртом матче. Но, как мне кажется, это всё, на что они способны. Всё бывает, но они оставили все голы в этой игре. Это поражение будет занозой для «пантер». Думаю, «Флорида» в следующей игре заберёт Кубок Стэнли», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.