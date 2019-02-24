Умарк: пропустил последний матч из-за болезни, позитивно думаю о плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился впечатлениями от предстоящей серии плей-офф с «Металлургом».

«Мы готовы. Металлург – хорошая команда, поэтому это будет сложная серия. Но мы верим в себя. И начнём завтра. Конечно, мне хотелось участвовать в последней игре, но я был болен и ничего не могу с этим делать, но мы много тренировались.

Я с надеждой думаю о завтрашнем матче. Немного отличается подготовка к этим играм. Я сейчас позитивно думаю о плей-офф, но начинается новый этап. Конечно, было здорово одержать победу в последней игре. Мы чувствуем уверенность и она растёт. И это то, что нужно в плей-офф», – цитирует Умарка «Горобзор».ру.

Расписание игр: 25 февраля, 27 февраля, 1 марта, 3 марта и, если потребуется, 5 марта, 7 марта, 9 марта.