Тренер «Ак Барса»: основного вратаря на плей-офф объявим завтра

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов поделился ожиданиями перед началом серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ.

«Возвращение Педана и Маркова? Ребята восстановились после небольших повреждений. Конечно, это очень хорошо для нас – ребята опытные, поигравшие. Хорошая подмога. Основной вратарь на плей-офф? Завтра утром всё объявим.

Потапов вернулся на лёд после долгого перерыва, почувствовал, как себя ощущает. Но ещё ничего не решено, состав будет известен завтра. Сегодня занимались ребята, которые немножко приболели, они готовятся к завтрашнему матчу по отдельной программе, возможно, сыграют завтра. Батыршин тоже приболел.

«Авангард» — очень хорошая команда, они играли весь сезон стабильно, в составе есть опытные ребята. «Авангард» играет в североамериканском стиле, к этой игре просто нужно быть готовыми, настроиться хорошо, подготовить голову и выходить на каждый матч со старанием и желанием выиграть», — цитирует Смирнова официальный сайт казанского клуба.