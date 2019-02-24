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Макдэвид: не ожидал, что НХЛ накажет меня дисквалификацией

Макдэвид: не ожидал, что НХЛ накажет меня дисквалификацией
Хоккей / НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал решение НХЛ о дисквалификации на два матча.

Канадский хоккеист был дисквалифицирован за удар защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Ника Ледди в голову. По условиям коллективного трудового соглашения, Макдэвид потеряет немногим больше $ 134 тыс.

«Честно говоря, не ожидал, что лига накажет меня дисквалификацией. Очевидно, что это был неприятный удар с моей стороны, но я не ставил такой цели. Ледди остановился немного раньше, чем ожидалось. Возможно, именно по этой причине удар пришёлся несколько выше. Повторюсь, я не собирался бить соперника в область головы», — приводит слова Макдэвида TSN.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sporstnet в YouTube.

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