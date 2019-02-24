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Марков: надеюсь, что «Ак Барс» найдёт слабые места «Авангарда»

Марков: надеюсь, что «Ак Барс» найдёт слабые места «Авангарда»
Хоккей / КХЛ

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф с «Авангардом».

«Считаю, нельзя сравнивать прошлый год с нынешним. Все понимают, что будет сложно, у нас непростой соперник. Нужно будет выкладываться в каждой смене, в каждой игре. А атмосфера хорошая, все готовятся и настраиваются. Что касается меня, то всё хорошо, чувствую себя нормально.

«Авангард» — хорошая команда, у неё хороший подбор игроков. Поэтому каждая игра будет очень сложной, мы настраиваемся на борьбу. Надеюсь, что найдём слабые места и будем этим пользоваться. Вообще, мы должны играть в своём стиле, независимо от хоккея соперника.

Как играть против Емелина? Наверное, каждый нападающий уже знает, в каком стиле играют защитники. Алексей несколько лет выступал здесь, в Казани, поэтому сюрпризов нет», — цитирует Маркова официальный сайт казанского клуба.

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