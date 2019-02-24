Марков: надеюсь, что «Ак Барс» найдёт слабые места «Авангарда»

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф с «Авангардом».



«Считаю, нельзя сравнивать прошлый год с нынешним. Все понимают, что будет сложно, у нас непростой соперник. Нужно будет выкладываться в каждой смене, в каждой игре. А атмосфера хорошая, все готовятся и настраиваются. Что касается меня, то всё хорошо, чувствую себя нормально.



«Авангард» — хорошая команда, у неё хороший подбор игроков. Поэтому каждая игра будет очень сложной, мы настраиваемся на борьбу. Надеюсь, что найдём слабые места и будем этим пользоваться. Вообще, мы должны играть в своём стиле, независимо от хоккея соперника.



Как играть против Емелина? Наверное, каждый нападающий уже знает, в каком стиле играют защитники. Алексей несколько лет выступал здесь, в Казани, поэтому сюрпризов нет», — цитирует Маркова официальный сайт казанского клуба.

Каким будет плей-офф КХЛ на Востоке. Расклады от экспертов Пройдут ли легко первый раунд «Автомобилист» и «Барыс», и как завершатся две субербитвы топ-клубов.