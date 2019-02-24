Проворов: Жиру и Ворачек — настоящие лидеры «Филадельфии»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов оценил игру форвардов команды Клода Жиру и Якуба Ворачека.



«Лётчики» победили «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Lincoln Financial Field» в Филадельфии и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев. Игру, проходившую на футбольном стадионе, посетили 69 620 зрителей.



«Это два отличных игрока, два настоящих лидера. В игре с «Питтсбургом» они это снова показали. Наша команда бьётся весь год. И матч с «пингвинами» лишь один из примеров того, как мы умеем играть друг за друга все 60 минут. Это была очень важная игра для нас и всех 70 тыс. зрителей. «Филадельфия» взяла очень важные два очка», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

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