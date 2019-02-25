Два очка Радулова и дебют Цуккарелло – в видеообзоре матча «Чикаго» — «Даллас»

«Даллас Старз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу гостей.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Радулов (1+1) и Матс Цуккарелло (1+1). Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 44 броска из 47. Цуккарелло в концовке второго периода получил травму, блокируя бросок Коннора Мёрфи. Ожидается, что Матс пропустит как минимум четыре недели.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 15 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».