Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» выменяла у «Анахайма» форварда Гиббонса

«Оттава» выменяла у «Анахайма» форварда Гиббонса
Хоккей / НХЛ

Нападающий Брайан Гиббонс продолжит карьеру в «Оттаве Сенаторз», сообщает официальный сайт канадского клуба.

30-летний хоккеист приобретён «сенаторами» в результате обмена с «Анахайм Дакс». В обратном направлении проследует 24-летний защитник Патрик Силофф, на счету которого всего две игры в НХЛ.

В этом сезоне Гиббонс провёл 44 игры в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил две шайбы и отдал три голевые передачи при показателе полезности «-8» и 16 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ провёл 169 матчей в составе «Анахайма», «Нью-Джерси Дэвилз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз».

Ранее «утки» обменяли в «Баффало Сэйбрз» защитника Брэндона Монтура, получив взамен игрока линии обороны Брендана Гуле.

Ковальчук, Панарин и Бобровский. Главные кандидаты на обмен перед дедлайном НХЛ
Есть ведь ещё и возмутитель спокойствия Уэйн Симмондс.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент