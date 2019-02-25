«Оттава» выменяла у «Анахайма» форварда Гиббонса

Нападающий Брайан Гиббонс продолжит карьеру в «Оттаве Сенаторз», сообщает официальный сайт канадского клуба.



30-летний хоккеист приобретён «сенаторами» в результате обмена с «Анахайм Дакс». В обратном направлении проследует 24-летний защитник Патрик Силофф, на счету которого всего две игры в НХЛ.



В этом сезоне Гиббонс провёл 44 игры в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил две шайбы и отдал три голевые передачи при показателе полезности «-8» и 16 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ провёл 169 матчей в составе «Анахайма», «Нью-Джерси Дэвилз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз».



Ранее «утки» обменяли в «Баффало Сэйбрз» защитника Брэндона Монтура, получив взамен игрока линии обороны Брендана Гуле.

Ковальчук, Панарин и Бобровский. Главные кандидаты на обмен перед дедлайном НХЛ Есть ведь ещё и возмутитель спокойствия Уэйн Симмондс.