Кузнецов — о пропущенном голе в концовке: больше не могу ругаться, вы же знаете

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 ОТ), в котором ему удалось отметиться победным голом в овертайме.

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«Мы одержали очень важную победу. Команда набрала два очка вместо одного, и на финише сезона это может стать хорошим подспорьем. Матч получился тяжёлым. Мы лидировали в счёте на протяжении большей части встречи, но соперник сумел вернуться в игру.



Пропуская гол на последних секундах матча, всегда чувствуешь себя плохо, но «Вашингтон» сумел одержать важную победу. Соперник отличился за 30 секунд до сирены. Мы неплохо играли в формате «пять на шесть», но у хороших хоккеистов всегда будут шансы. Я больше не могу ругаться, вы же знаете. Хотелось бы мне дать лучший ответ, но иногда происходят плохие вещи», — приводит слова россиянина Washington Post.