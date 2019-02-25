Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски. Американский форвард забросил три шайбы в игре с «Детройт Ред Уингз» (5:3). Хет-трик стал для игрока пятым в карьере.



Второй звездой стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, оформивший дубль в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 ОТ). Автором победного гола в овертайме стал россиянин Евгений Кузнецов, результативные передачи на свой счёт записали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Донато. Он отметился победным голом в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:1 ОТ).

Овечкин поклонился Бекстрёму. И поделил победный гол с Кузнецовым Капитан «Вашингтона» отдал дань уважения Никласу Бекстрёму и едва не забил, но Кузнецов его опередил.