Цуккарелло — о травме: сразу понял, что с рукой не всё в порядке

Нападающий «Даллас Старз» Матс Цуккарелло прокомментировал травму, полученную в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Норвежский хоккеист повредил руку, блокируя бросок Коннора Мёрфи. Ожидается, что Матс выбыл из строя примерно на четыре недели.

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«Очень неудачно получилось, очень неприятно. Я сразу понял, что с рукой не всё в порядке. Не был уверен, что она сломана, но подозревал перелом. В понедельник или во вторник меня ещё раз осмотрят, а дальше будет видно. Очень грустно, что так всё произошло. Но надеюсь, я быстро поправлюсь», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.



Цуккарелло был обменян в «Даллас Старз» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.