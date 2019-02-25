Могильный: сложно представить, что «Амур» исключат из КХЛ, но всё решает лига

Президент «Амура» Александр Могильный рассказал о причинах непопадания хабаровского клуба в плей-офф и выразил надежду, что команда останется на следующий сезон в КХЛ.

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«Причин непопадания в плей-офф было много. Сложно было восполнить потери лидеров, ушедших летом, особенно это касается Юхи Метсолы. Ключевую вратарскую позицию нам удалось закрыть только в третьей части чемпионата. Травмы также, конечно, повлияли на ситуацию, у наших ребят было семь переломов в течение сезона.

Сложно сейчас представить, что «Амур» могут исключить из КХЛ, но это решает руководство лиги. Мы будем делать всё возможное, чтобы этого не произошло. Не так давно ведь и «Спартака» не было в лиге — так что всё возможно. Пока мы ждём окончания сезона, заседания совета директоров лиги, и там многое станет понятным», — сказал Могильный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.