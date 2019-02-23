Оставшиеся без плей-офф на Востоке. Что им делать и как жить дальше?

Регулярный чемпионат одиннадцатого сезона КХЛ завершился, на Востоке в преждевременный отпуск отправилось сразу пять команд. Почему они не попали в плей-офф и что им нужно менять? Разбираемся в ситуации.

«Сибирь»

Место на Востоке: 9-е

Место в общей турнирной таблице: 18-е

Почему не попали в плей-офф: перед этим сезоном были все основания полагать, что «Сибирь», спустя два сезона, сможет попасть в кубковые матчи. У руля новосибирцев остался Владимир Юрзинов, с которым команда в прошлом сезоне выдала впечатляющий рывок и лишь чудом осталась без плей-офф, а генеральный менеджер Кирилл Фастовский неплохо поработал на трансферном рынке и привёз в Новосибирск лучших хоккеистов из финского чемпионата.

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Ожидания от новой команды были огромные, но реальность поразила своей жестокостью. Юрзинов сразу же потерял управление командой и был уволен уже после шести стартовых матчей, а весь легионерский призыв Фастовского с треском провалился. Команду была вынуждена тянуть молодёжь во главе с Никитой Михайловым, но первые победы в регулярке пришли к «Сибири» только во втором месяце чемпионата.

Благодаря приглашению Александра Андриевского и экстренным трансферам по ходу сезона новосибирцам удалось частично исправить ситуацию, «Сибирь» до последнего боролась за плей-офф, но за тур до конца регулярки потеряла все шансы. Помимо провальной селекции в межсезонье причиной непопадания новосибирцев в плей-офф стала крайне слабая игра голкиперов Дэнни Тейлора и Алексея Красикова.

Что нужно изменить: чтобы не повторить плачевный результат и на следующий год, «сибирякам» необходимо начинать работать уже сейчас. Для начала нужно понять, сможет ли Кирилл Фастовский быть таким же продуктивным, как и три года назад, или его возможности в Новосибирске исчерпаны. Кроме того, «Сибири» нужно как можно раньше определиться с кандидатурой главного тренера, и здесь придумывать ничего не нужно – у Александра Андриевского есть опыт стабильного выхода в плей-офф с командой-середняком. На трансферном рынке главной целью новосибирцев должен стать сильный голкипер. Без хорошего вратаря «Сибири» будет очень тяжело, последние сезоны это наглядно показали.

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«Нефтехимик»

Место на Востоке: 10-е

Место в общей турнирной таблице: 19-е

Почему не попали в плей-офф: в Нижнекамске перед сезоном понадеялись на тренера-мотиватора Андрея Назарова, с которым «Нефтехимик» здорово провёл прошлую регулярку. В команду были подписаны хорошие легионеры для первого звена, а за их спинами в бой рвалась нижнекамская молодёжь, на прогресс которой под руководством Назарова и был расчёт.

Однако Андрей Викторович в очередной раз доказал, что срок его успешной работы на одном месте весьма ограничен, и «Нефтехимик» начал валиться практически с начала сезона. Мотивационная составляющая, на которой построен тренерский стиль Назарова, перестала действовать на хоккеистов, нижнекамцы сильно отстали от зоны плей-офф. Руководство клуба решилось на перемены, сменило Назарова на Вячеслава Буцаева, но новому тренеру не хватило времени, чтобы приблизить клуб к кубковой зоне. К тому же, во второй половине сезона серьёзно сдали финские легионеры, а кроме них стабильно набирать очки в «Нефтехимике» оказалось некому.

Что нужно изменить: в первую очередь «Нефтехимику» нужно продлить трудовые отношения с Вячеславом Буцаевым. Этот специалист весьма успешно работал в ХК «Сочи», а сейчас он выразил желание остаться в Нижнекамске. С местной молодёжью он сработается точно не хуже, чем Назаров.

«Нефтехимику» не помешало бы укрепить вратарскую позицию, где нестабильному Илье Ежову нужен толковый сменщик, а также решить вопрос с легионерами. Микаэль Руохомаа, Йоонас Няттинен и Юусо Пуустинен на ожидаемом уровне отыграли лишь половину сезона.

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«Куньлунь»

Место на Востоке: 11-е

Место в общей турнирной таблице: 20-е

Почему не попали в плей-офф: нельзя сказать, что от китайского клуба ждали попадания в кубковую часть чемпионата. «Куньлунь» набрал в состав разношёрстную солянку из легионеров, тренером был назначен Юсси Тапола, и было совершенно невозможно предсказать, что из этого получится. Разве что обнадёживали изменения в руководстве команды: помощником Таполы стал Алексей Ковалёв, а послом клуба стал сам Уэйн Гретцки. Впрочем, в течение сезона великий в прошлом хоккеист практически не упоминался в связи с «Куньлунем».

Клуб из Поднебесной долгое время замыкал кубковую восьмёрку Востока, но во второй части сезона стал проигрывать сериями и в результате выпал из гонки за плей-офф задолго до финиша. Показалось, что «Куньлуню» в принципе было неинтересно участие в играх на вылет. Например, «драконы» без проблем отдали «Авангарду» в дедлайн своего лучшего бомбардира Тейлора Бека. После очередных поражений «Куньлунь» заменил Таполу на Курта Фрейзера, но ничем помочь команде эта рокировка уже не могла.

Что нужно изменить: не покидает ощущение, что «Куньлунь» живёт в КХЛ по каким-то своим собственным законам. «Драконы» уже второй сезон подряд разваливаются во второй части чемпионата, с удовольствием раздают лидеров, не борются за плей-офф. При этом о наигрывании китайских хоккеистов также речи не идёт. В следующем сезоне «Куньлунь» наверняка наберёт новый легионерский состав, но будут ли они конкурентоспособны на длинной дистанции – большой вопрос. Трудно давать советы по изменению в лучшую сторону команде, цели которой весьма туманны и расплывчаты.

«Адмирал»

Место на Востоке: 12-е

Место в общей турнирной таблице: 21-е

Почему не попали в плей-офф: команда из Владивостока вступала в сезон с худшими вводными во всей КХЛ. Состав уровня Высшей лиги, отсутствие легионеров, перелёты на рейсовых самолётах. Добавим к этому шлейф из долгов перед игроками за прошлый сезон – перспективы у «Адмирала» были крайне туманными, ни о какой борьбе за плей-офф объективно речи не шло.

Однако «Адмирал» под руководством Сергея Светлова не собирался быть поставщиком очков для всех подряд. Владивостокцы бились в каждом матче, несмотря на обстоятельства, и по итогам сезона явно завоевали приз зрительских симпатий. Параллельно потихоньку решались организационные проблемы «моряков», и к концу чемпионата «Адмирал» уже предстал клубом с большими планами на будущее. До плей-офф дальневосточники, разумеется, не добрались, но в общей таблице КХЛ сумели обогнать сразу четыре команды, что может считаться для «моряков» очень хорошим результатом.

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Что нужно изменить: изменения «Адмирала» уже начались. Новое руководство обещает болельщикам Владивостока сильный клуб, обязуется погасить долги старого юрлица. Вопрос с продлением прописки в КХЛ уже не стоит https://www.championat.com/hockey/news-3682015-gubernator-primorja-vstrechalis-s-chernyshenko-vopros-po-admiralu-snjat.html. После окончательного решения совета директоров лиги «Адмиралу» нужно разрешить вопрос с кандидатурой Сергея Светлова и заняться комплектованием состава. Для достижения новых амбициозных целей нынешний ростер явно не подходит.

«Амур»

Место на Востоке: 13-е

Место в общей турнирной таблице: 23-е

Почему не попали в плей-офф: хабаровчане так и не сумели оправиться после потери в межсезонье ключевых игроков и главного тренера. «Амур» с первых же туров опустился на дно турнирной таблицы и больше оттуда не выглядывал. В Хабаровске слишком долго верили в Николая Борщевского, просчитались с приглашением легионеров, а те же братья Ушенины, Кирилл Рассказов, Валентин Пьянов не потянули роль лидеров.

С приходом Александра Гулявцева «тигры» сумели преобразиться, но было уже слишком поздно. Победная серия в конце регулярки не помогла «Амуру» уйти с последнего места в конференции.

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Что нужно изменить: для начала хабаровчанам нужно удостовериться, что они остаются в КХЛ. «Амур» стал худшим российским клубом чемпионата, и это может серьёзно повлиять на итоговое решение совета директоров лиги. Если «Амур» останется в элите российского хоккея, то хабаровчанам нужно дать определённую свободу действий Гулявцеву. Этот наставник показал, что умеет выводить в плей-офф средние команды, да и преображение «Амура» в конце регулярки было видно невооруженным взглядом.

Конечно, хабаровчанам нужно усиливать состав. Необходимо подписать надёжного голкипера (впрочем, им может стать и Марек Лангхаммер), а также грамотно заполнить легионерскую заявку. В прошедшем сезоне «Амуру» не хватило звена лидеров, этот вопрос могут решить иностранцы. Правда, на Дальний Восток заманишь далеко не каждого.

Кроме того, в «Амуре» достаточно талантливых российских ребят, и с ними можно и нужно работать. Всё те же Ушенины, Пьянов, Рассказов, Игорь Руденков могут стать отличной прослойкой между лидерами и хабаровской молодёжью.