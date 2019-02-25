Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Реал Сосьедад». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ванкувер» обменял Гудбрансона в «Питтсбург» на Пирсона

«Ванкувер» обменял Гудбрансона в «Питтсбург» на Пирсона
Хоккей / НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз» совершили сделку, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. Состав «Ванкувера» пополнил нападающий Таннер Пирсон, в обратном направлении отправился защитник Эрик Гудбрансон.

26-летний Пирсон начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», откуда его обменяли в «Питтсбург». Всего в текущем регулярном чемпионате он принял участие в 61 игре, записав на свой счёт 15 (9+6) очков при показателе полезности «–6» и 13 минутах штрафа.

27-летний Гудбрансон в 57 играх сезон заработал 8 (2+6) очков при показателе полезности «–27».

Мнение эксперта «Чемпионата» Елены Кузнецовой о будущем россиян в НХЛ читайте в нашем телеграм-канале.

Дедлайн в НХЛ! Панарин и Бобровский остались в «Коламбусе»
А «Нэшвилл» серьёзно усилился Гранлундом и Симмондсом.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент