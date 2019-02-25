«Ванкувер» обменял Гудбрансона в «Питтсбург» на Пирсона

Клубы Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз» совершили сделку, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. Состав «Ванкувера» пополнил нападающий Таннер Пирсон, в обратном направлении отправился защитник Эрик Гудбрансон.



26-летний Пирсон начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», откуда его обменяли в «Питтсбург». Всего в текущем регулярном чемпионате он принял участие в 61 игре, записав на свой счёт 15 (9+6) очков при показателе полезности «–6» и 13 минутах штрафа.



27-летний Гудбрансон в 57 играх сезон заработал 8 (2+6) очков при показателе полезности «–27».

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