Марьямяки: серия с «Динамо» продолжается, и мы знаем, что надо улучшить

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки проанализировал игру команды в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:4).

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

«Мы контролировали игру в течении двух периодов. Но соперник был гораздо более эффективен в реализации своих моментов. Серия продолжается, и мы знаем, что надо улучшить. Хотя и сегодня в какие-то моменты действовали неплохо. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Марьямяки пресс-служба московского клуба.

Счёт в противостоянии стал 1-0 в пользу московского «Динамо». Второй матч серии пройдёт завтра, 27 февраля, в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Начало встречи — 19:30 мск.