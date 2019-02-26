Никита Кучеров эффектным образом реализовал буллит в игре с «Лос-Анджелесом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала девятой кряду.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 4 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». В серии послематчевых бросков Никита отметился реализованным буллитом. Российский форвард эффектно переиграл Джека Кэмпбелла.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Кучеров за 19 игр до окончания гладкого сезона вышел на третье место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07).