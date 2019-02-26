Голдобин — о дедлайне: просто счастлив, что остался игроком «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:0) прокомментировал итоги дедлайна. Российский форвард остался в «Кэнакс», хотя был доступен для обмена.

«Я просто счастлив, что остался игроком „Ванкувера“. Реально счастлив. Мне нравится эта организация, я знаю, что тренеры и партнёры верят в меня. Здесь я чувствую себя как дома», — приводит слова Голдобина журналист Иэн Макинтайр.

В игре с «Дакс» «косатки» открыли счёт на девятой минуте первого периода усилиями Николая Голдобина. Для российского форварда эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне. Ещё до перерыва Алекс Бьега вновь поразил ворота Кевина Бойла. Во втором и третьем периодах по разу отличился Бо Хорват. Шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился двумя результативными передачами.