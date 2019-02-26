Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня стал вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго, одержавший победу в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ). Он одержал 485-ю победу в карьере и превзошёл достижение Эда Белфора. Роберто вышел на третье место по победам за всю историю НХЛ. Больше побед только у Мартина Бродо (691) и Патрика Руа (551).

Второй звездой стал вратарь «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём, отыгравший на ноль в матче с «Анахайм Дакс» (4:0). Шведский голкипер отразил 29 бросков.

Замкнул тройку лучших нападающий «Флориды» Майк Хоффман, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в игре с «Колорадо».