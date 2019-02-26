Рутерфорд: нервничаю по поводу того, попадёт ли «Питтсбург» в плей-офф

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд подвёл итоги дедлайна для команды.

«У нас достаточно хорошая команда, чтобы попасть в плей-офф, и достаточно хорошая, чтобы задержаться там. Я доволен, но должен признаться, что на данном этапе немного нервничаю по поводу того, будем ли мы в числе тех, кто вступит в борьбу за Кубок Стэнли. Битва за места в плей-офф будет продолжаться до последнего.

Нам не хватает стабильности. Для того чтобы быть хорошей командой, надо, чтобы всё получалось. Вратари должны играть стабильно и надёжно. С защитниками всё должно быть в порядке, нападающие должны показывать всё, на что они способны.

Ещё в тренировочном лагере мы поняли, что нам придётся кого-то менять. Мы не знали, сколько человек. То, что мы приобрели Пирсона, а затем его поменяли, не значит, что он нам не понравился. Мы шли на эти трансферы как можно раньше, чтобы игроки могли быстрее вписаться в игру команды. Надеюсь, что у Гудбрансона это получится очень быстро. Времени на раскачку у нас нет», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.