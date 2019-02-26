Макфи: начальная цена на Стоуна не была приемлемой, потом многое поменялось

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал обмен с «Оттавой Сенаторз», в результате которого состав «рыцарей» пополнил Марк Стоун.

«Игроки такого калибра нечасто оказываются доступными. По всеобщему мнению, это был топовый игрок всего нынешнего дедлайна, и мы в восторге от того, что завладели им. Мы считаем его одним из сильнейших универсалов в НХЛ, который сразу же сделает нашу команду лучше.

К тому же он такой прекрасный человек, какого только можно найти в нашей игре. Марк нравится нам и на льду, и за его пределами. Ассистент генменеджера Келли Маккриммон знает его очень-очень хорошо, поскольку работал с ним ещё молодым. Я сам работал со Стоуном на чемпионате мира в России в 2016 году, где сборная Канады выиграла золотые медали. Он игрок того типа, которого ты всегда ищешь и надеешься заполучить.

Мы знали, что он будет доступен перед дедлайном. Запрашивали о нём «Оттаву» пять дней назад. Названная в тот момент цена не была для нас приемлемой. Но за последние дни многое поменялось, мы возобновили диалог и довели его до точки, где сделка стала для нас осмысленной», — цитирует Макфи официальный сайт НХЛ.