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Богдан Якимов и Александр Шаров сыграют на Универсиаде за сборную России

Богдан Якимов и Александр Шаров сыграют на Универсиаде за сборную России
Хоккей / Прочие

В составе хоккейной сборной России, которая будет выступать на Универсиаде в Красноярске, произошли изменения. Вместо нападающих Михаила Мальцева (СКА) и Александра Тридчикова («Челмет») состав пополнили Богдан Якимов («Северсталь») и Александр Шаров («Сибирь»).

Состав сборной выглядит так:

Вратари: Никита Богданов (СКА-Нева), Евгений Киселёв («Сокол»), Никита Серебряков («Адмирал»).

Защитники: Евгений Воронков («Звезда»), Никита Камалов («Амур»), Иван Крылов («Сокол»), Вадим Кудако («Северсталь»), Павел Медведев (ХК «Саров»), Александр Сорокин («Нефтяник»), Михаил Тихонов (СКА-Нева), Андрей Чуркин («Югра»).

Нападающие: Максим Джиошвили («Динамо» Спб), Данила Квартальнов (СКА-Нева), Дмитрий Колготин («Зауралье»), Иван Ларичев (СКА-Нева), Максим Мальцев («Сокол»), Владислав Мисников («Сокол»), Егор Морозов (Металлург Нк), Денис Орлович-Грудков (СКА-Нева), Игорь Руденков («Амур»), Вячеслав Шевченко («Сокол»), Богдан Якимов («Северсталь»), Александр Шаров («Сибирь»).

Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, генеральный менеджер — Сергей Гомоляко, главный тренер — Владислав Хромых, тренер — Игорь Ефимов, тренер — Андрей Никишов, тренер — Денис Баев, тренер вратарей — Роман Кривомазов.

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