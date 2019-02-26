Гавриков: у СКА была какая-то неточность, брак в последней передаче

Защитник петербургского СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:2).



«Конечно, мы разберёмся. Ничего страшного не произошло, все только начинается. Сделаем выводы и пойдём дальше. В некоторых момент Гудачек выручил, но были и моменты, где мы могли реализовать свои стопроцентные моменты; была какая-то неточность, присутствовал брак в последней передаче.



Тренеры успокаивали хоккеистов на скамейке? Это первая игра плей-офф. Для некоторых это вообще было впервые, кто-то уже участвовал в таких матчах. Хочется сказать спасибо болельщикам: сегодня был полный стадион, невероятная атмосфера. Думаю, дальше всё будет нормально», — приводит слова Гаврикова официальный сайт СКА.

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