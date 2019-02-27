Известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед Универсиадой

Студенческая сборная России приступила к тренировкам на заключительном этапе подготовки к Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске с 1 по 12 марта, информирует официальный сайт ФХР.



Вратари: Никита Серебряков, Никита Богданов, Евгений Киселев.

«Белые»: Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков;

«Синие»: Андрей Чуркин — Михаил Тихонов, Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

«Красные»: Павел Медведев — Александр Сорокин, Александр Шаров — Дмитрий Колготин;

«Зелёные»: Егор Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.

На Всемирной зимней универсиаде мужская студенческая сборная России сыграет в группе со сборными Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии.

Первый матч на турнире подопечные Владислава Хромых проведут 1 марта со сборной Словакии. Начало матча — в 15:30 мск.