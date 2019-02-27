Карандин — о просмотрах: дело дойдёт до того, что живые судьи исчезнут как класс

Легендарный отечественный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о проблеме длительных видеопросмотров в КХЛ.

«Видеоповторы — это большая помощь для арбитров, она пришла даже в футбол. В некотором смысле видео — это костыль для судьи. Но когда его применением наши арбитры начинают злоупотреблять, то как профессионалы превращаются, уж извините, в инвалидов. Так дело дойдёт до того, что живые судьи исчезнут как класс, а арбитраж будет осуществляться видеороботами.



Другой проблемный момент в том, что в КХЛ просмотры затягиваются на три-пять минут. К оправданиям относительно того, что перегружены какие-то линии, в XXI веке нужно относиться с юмором. Посмотрите на НХЛ: в подавляющем большинстве случаев решения там принимаются за несколько десятков секунд. Тем самым ход матча не замедляется, ткань игры не нарушается. У нас обычно — всё наоборот», — цитирует Карандина Russia-Hockey.