Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карандин — о просмотрах: дело дойдёт до того, что живые судьи исчезнут как класс

Карандин — о просмотрах: дело дойдёт до того, что живые судьи исчезнут как класс
Хоккей / КХЛ

Легендарный отечественный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о проблеме длительных видеопросмотров в КХЛ.

«Видеоповторы — это большая помощь для арбитров, она пришла даже в футбол. В некотором смысле видео — это костыль для судьи. Но когда его применением наши арбитры начинают злоупотреблять, то как профессионалы превращаются, уж извините, в инвалидов. Так дело дойдёт до того, что живые судьи исчезнут как класс, а арбитраж будет осуществляться видеороботами.

Другой проблемный момент в том, что в КХЛ просмотры затягиваются на три-пять минут. К оправданиям относительно того, что перегружены какие-то линии, в XXI веке нужно относиться с юмором. Посмотрите на НХЛ: в подавляющем большинстве случаев решения там принимаются за несколько десятков секунд. Тем самым ход матча не замедляется, ткань игры не нарушается. У нас обычно — всё наоборот», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Помните отменённый гол Уфы? Вайсфельд и Анисимов зарубились в «Судейской»
«Можете рассказывать всё что угодно, но только не мне», — Леонид Вайсфельд атаковал и защищался.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент