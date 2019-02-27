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Жиру — о Симмондсе: когда он злится, лучше его не трогать

Жиру — о Симмондсе: когда он злится, лучше его не трогать
Хоккей / КХЛ

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру поделился мнением о нападающем Уэйне Симмондсе, которого обменяли в «Нэшвилл Предаторз».

«Много раз я чувствовал, что Уэйн рядом. Три года назад у меня выдался очень неудачный сезон, который я проводил после операции на бедре и мышцах живота. Уэйн поддерживал меня, делал всё, чтобы со мной всё было в порядке. Он настоящий партнёр.

Когда Симмондс в ударе, с ним сложно сравниться. И лучше не злить его. Когда он злится, я подхожу к ребятам и говорю, что лучше не трогайте его, иначе вы увидите Симмондса, который вам точно не понравится. В физическом плане его воздействие на игру сложно не заметить», — приводит слова Жиру официальный сайт НХЛ.

30-летний Симмондс выступал за клуб из Пенсильвании с сезона-2011/12.

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