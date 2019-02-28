«Тампа» одержала 10 побед кряду и побила клубный рекорд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

«Молнии» одержали 10-ю победу кряду и побили рекорд франшизы по продолжительности серии без поражений. В феврале-марте 2016 года на счету «Тампы» было девять выигрышей кряду. Отметим, что в трёх последних матчах» «Лайтнинг» не побеждали в основное время – один раз в овертайме, дважды – в серии буллитов.

«Тампа» уверенно возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав 102 очка. От ближайшего преследователя в лице «Калгари Флэймз» «молнии» оторвались на 13 баллов.

В прошедшей встрече в составе «Тампы» отличились Тайлер Джонсон, Джей Ти Миллер, Дэн Джирарди и Виктор Хедман, забивший в овертайме. Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком.