Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов провёл первый матч с 24 января

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома разгромил «Эдмонтон Ойлерз» — 6:2.

Российский защитник Игорь Ожиганов впервые принял участие в матче с 24 января 2019 года. В игре с «Ойлерз» Игорь провёл на льду 15 минут 08 секунд, не набрав очков и заработав нейтральный показатель полезности. В этом сезоне на счету Ожиганова 7 (3+4) очков в 43 матчах при полезности «0».

В составе победителей дубль оформил Андреас Юнссон, по голу на счету Патрика Марло, Митчелла Марнера, Вильяма Нюландера и Джона Тавареса. У «нефтяников» отличились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.



На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», бросок в створ, силовой приём и 2 блок-шота за 19.45 на льду (1.51 – в меньшинстве).