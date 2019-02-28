Дебраск: «Бостону» наверняка нужно будет обыграть «Тампу», чтобы выиграть Кубок

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск поделился ожиданиями от встречи в регулярном чемпионате с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 1 марта, начало — в 03:00 мск.



«Обе команды сейчас на ходу. Перед нами стоит непростая задача. Мы играем против лучшей команды в НХЛ. К тому же они наши соперники по дивизиону. А это придаёт особое значение очной встрече. И мы помним, что они переиграли нас в прошлом году.



Мы можем сыграть с „молниями“ в плей-офф? Сначала надо попасть в плей-офф, а там уже видно будет. Но нам наверняка надо будет обыграть их, чтобы завоевать Кубок», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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