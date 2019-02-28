Гендиректор «Салавата»: многие клубы хотели бы видеть Хартикайнена у себя

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал продление контракта с нападающим Теэму Хартикайненом.

«Мы понимали, что Хартикайнен один из сильнейших форвардов лиги. Многие клубы хотели бы видеть этого эффективного нападающего у себя в команде. Надо отдать ему должное, что за годы в Уфе Харти стал настоящим юлаевцем, лидером в раздевалке. Конечно, и нас, и болельщиков подкупает, что Теэму все эти годы защищает наши цвета, ведёт клуб к победам, не жалея себя», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хартикайнен выступает за уфимский коллектив с сезона-2013/14. Всего в КХЛ нападающий провёл 379 матчей, отметившись 265 (109+156) очками при показателе полезности «+53».