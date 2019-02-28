Тертышный: хорошая игра, доволен всеми игроками «Трактора»

И.о. главного тренера ХК «Трактор» Алексей Тертышный прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:4, 0-2 в серии).



«Хорошая игра получилась, равная. Соперник свои моменты использовал. У нас тоже было достаточно моментов. Понимаем, над чем еще нужно работать, поэтому разберём игру и будем готовиться к следующей. Отдельно благодарю болельщиков, которые приехали на выезд. Будем готовы к домашним играм, хотим, чтобы и дома нас болельщики поддерживали. Соперника — с победой



Доволен ли игрой Демченко? Да. В принципе, доволен всей командой. Есть, конечно, моменты, которые надо поправить, но претензий ни к кому нет, все готовы на сто процентов. Молодцы. Результат нас, понятно, не устраивает, но ребята бились, старались. Ни к кому претензий нет», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» переиграл «Трактор», счёт в серии стал 2-0