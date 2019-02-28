Талалуев: теперь «Спартак» — фаворит серии со СКА

Нападающий московского «Спартака» Илья Талалуев подвёл итоги встречи со СКА (3:2).



«Хорошие ощущения после победы. Мы не настраивались на поражение — выходили выигрывать матч. Конечно, теперь мы фавориты серии. На экспертов (которые предрекали «Спартаку» поражение) мы особо не смотрим, не читаем.



Надо было просто перетерпеть. На третий период мы вышли по счете 0:2. Терять было нечего. Просто пошли вперед — получилось забить. В итоге победили. Забивать за пять секунд до конца не планировали, но хорошо, что так получилось. Сейчас сможем поехать и отдохнуть. Есть ли шанс выиграть серию 4-0? Посмотрим», — передаёт слова Талалуева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.