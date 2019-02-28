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И. Воробьёв: ждите другого хоккея в третьем матче серии со «Спартаком»

И. Воробьёв: ждите другого хоккея в третьем матче серии со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигрыша в домашнем матче с московским «Спартаком» (2:3). Общий счёт в серии стал 0-2, следующие две игры пройдут в Москве.

«Серия до четырёх побед, готовимся к следующей игре. То, что было в третьем периоде, – наши внутренние проблемы.

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Хоккей был другой, два периода. Стоит ли ждать другого хоккея в третьем матче? Ждите», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут хоккеисты Ильи Воробьёва сумели отличиться дважды — точные броски на свой счёт записали Роман Рукавишников и Александр Барабанов. На 46-й минуте «Спартак» сократил отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Калинина. На 57-й минуте Илья Талалуев восстановил равновесие на табло. За пять секунд до конца третьего периода «Спартак» вырвал победу — решающий гол забил Мартиньш Карсумс.

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«Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.
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