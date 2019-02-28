И. Воробьёв: ждите другого хоккея в третьем матче серии со «Спартаком»

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигрыша в домашнем матче с московским «Спартаком» (2:3). Общий счёт в серии стал 0-2, следующие две игры пройдут в Москве.



«Серия до четырёх побед, готовимся к следующей игре. То, что было в третьем периоде, – наши внутренние проблемы.



Белов назвал третий период российским разгильдяйством? Спросите у него об этом.



Хоккей был другой, два периода. Стоит ли ждать другого хоккея в третьем матче? Ждите», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут хоккеисты Ильи Воробьёва сумели отличиться дважды — точные броски на свой счёт записали Роман Рукавишников и Александр Барабанов. На 46-й минуте «Спартак» сократил отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Калинина. На 57-й минуте Илья Талалуев восстановил равновесие на табло. За пять секунд до конца третьего периода «Спартак» вырвал победу — решающий гол забил Мартиньш Карсумс.

СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.