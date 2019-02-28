Сергачёв: Василевский должен всегда «Харт» выигрывать, но в этом году — Кучеров

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о россиянах в команде.



«Кто должен выдвигаться на «Харт Трофи», Никита Кучеров или Андрей Василевский? Андрей должен каждый год „Харт“ выигрывать. Но в этом году Куч, конечно… Если они ему не отдадут, то сделают большую ошибку. А Вася — зверь. Он ещё молод, у него всё впереди. Но он уже лучший вратарь в мире, на мой взгляд. Смотришь на него на тренировках, как он отрабатывает, как просит меня побросать ему в неудобные точки.



Допустим, он видит какую-то слабость или не может поймать шайбу и сразу же работает над этим, смотрит видео. У нас в этом смысле обстановка очень профессиональная. Очень интересно здесь вообще находиться и видеть, как ребята работают над собой. Вон, Куч получил контракт на $10 млн, но не остановился. Так же работает. И даже ещё сильнее», — цитирует Сергачёва официальный сайт лиги.

«Его игра – это другая эра». Кучеров стал Эйнштейном в мире хоккея Каждый год он прокачивается сам и прокачивает партнёров.