«Бостон» прервал серию «Тампы» из 10 побед, у Кучерова 10 минут штрафа

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» одержал уверенную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:1. Прервалась серия «молний» из 10 выигрышей.

Счёт в середине второго периода открыл форвард хозяев Джейк Дебраск. Затем в третьем игровом отрезке игроки «Бостона» провели три результативные атаки за полторы минуты. Отличились Ноэль Аккьяри, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. У «Тампы» шайбу престижа забросил Энтони Чирелли.

На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова показатель полезности «-1», 10 минут штрафа, 2 броска в створ и силовой приём за 21.52 на льду (4.49 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-1», бросок, 3 силовых приёма за 16.23. Андрей Василевский участия в матче не принимал.