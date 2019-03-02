«Трактор» — «Автомобилист»: стали известны составы на третий матч серии

Стали известны составы челябинского «Трактора» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на третий матч серии плей-офф первого раунда, информируют команды в «Твиттере». Напомним, в противостоянии лидируют подопечные Андрея Мартемьянова — 2-0. Третья игра состоится сегодня, 2 марта, начало матча — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Трактор»:



Судницин (Демченко);

Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.



«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);

Гуркин — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Василевский — Трямкин, Доус — Да Коста — Голышев;

Лямин — Егоршев, Белоусов — Литовченко — Секстон;

Валитов, Гареев — Торченюк — Обидин, Рассейкин.