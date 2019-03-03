Голкипер СКА Игорь Шестёркин дисквалифицирован на один матч

Голкипер СКА Игорь Шестёркин пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком». Вратарь получил «5+20» в третьей игре серии за нарушение против нападающего красно-белых Каспарса Даугавиньша, получившего тяжёлую травму. Форвард неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером и покинул площадку на носилках.
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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на голкипера СКА Игоря Шестёркина по п. 1.10. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.
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Нападающий «Спартака» дал первое интервью после серьёзной травмы, полученной в третьей игре серии со СКА.
Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.