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«Авангард» снова одолел «Ак Барс» в Казани и выиграл серию со счётом 4-0

«Авангард» снова одолел «Ак Барс» в Казани и выиграл серию со счётом 4-0
Хоккей / КХЛ

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Подопечные Боба Хартли открыли счёт в первом игровом отрезке благодаря голу Сергея Шумакова, отличившегося на 6-й минуте. Казанцы довольно быстро восстановили равновесие стараниями Антона Ландера, реализовавшего большинство. Во втором периоде Шумаков забросил ещё дважды, во втором случае он реализовал численный перевес. Команда Зинэтулы Билялетдинова отыграла один гол в начале третьего периода усилиями Михаила Глухова.

Омская команда выиграла серию со счётом 4-0. «Ак Барс», являющийся действующим победителем Кубка Гагарина, завершил выступление в нынешнем турнире.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
03 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 3
1:1, 0:2, 1:0
Авангард
Омск
0:1 – Шумаков (Семёнов) – 05:42 (5x5), 1:1 – Ландер (Азеведу, Постма) – 06:22 (5x4), 1:2 – Шумаков (Семёнов) – 24:37 (5x5), 1:3 – Шумаков (Бек, Зернов) – 30:38 (5x4), 2:3 – Глухов (Лукоянов) – 42:19 (5x5)
Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион
Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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