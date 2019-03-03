«Авангард» снова одолел «Ак Барс» в Казани и выиграл серию со счётом 4-0

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Календарь игр Кубка Гагарина — 2019
Подопечные Боба Хартли открыли счёт в первом игровом отрезке благодаря голу Сергея Шумакова, отличившегося на 6-й минуте. Казанцы довольно быстро восстановили равновесие стараниями Антона Ландера, реализовавшего большинство. Во втором периоде Шумаков забросил ещё дважды, во втором случае он реализовал численный перевес. Команда Зинэтулы Билялетдинова отыграла один гол в начале третьего периода усилиями Михаила Глухова.
Омская команда выиграла серию со счётом 4-0. «Ак Барс», являющийся действующим победителем Кубка Гагарина, завершил выступление в нынешнем турнире.
Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.